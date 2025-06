Impallomeni | PSG-Inter? Mai vista una finale vinta in maniera così agevole

Stefano Impallomeni ha sottolineato un fatto senza precedenti: l'Inter ha subito una sconfitta schiacciante in finale di Champions League contro il PSG, un evento che riaccende il dibattito sulla competitività del calcio europeo. Questo risultato evidenzia un trend preoccupante per le squadre italiane, costrette a confrontarsi con colossi sempre più dominanti. Ma cosa significa per il futuro del nostro calcio? Scopriamolo insieme!

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della clamorosa sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League con il PSG.

