Immagini dal Sannio | a Guardialfiera la Porta Santa del Perdono

A Guardialfiera, un incantevole borgo del Sannio, si apre la Porta Santa del Perdono, un evento che celebra non solo la spiritualità ma anche la ricchezza culturale di una comunità che vive in simbiosi con la natura. Questo piccolo paese, immerso tra storia e bellezze naturali, rappresenta un perfetto esempio di come le tradizioni locali possano rinvigorire il turismo di prossimità, attirando visitatori in cerca di autenticità e tranquillità. Scopri perché questa porta è molto più di un

Siamo a Guardialfiera, piccolo paese che non raggiunge i mille abitanti della provincia di Campobasso, un borgo che specchia storia e bellezza nell’omonimo lago artificiale che ne caratterizza il paesaggio. Un territorio ricco di bellezze naturali, arte e antiche tradizioni, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: a Guardialfiera la Porta Santa del Perdono

