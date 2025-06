Imbarcazione si rovescia nel Po un ferito in Rianimazione

Una scossa inattesa nella storica Pavia-Venezia: un’imbarcazione si è rovesciata nel Po, lasciando un ferito in rianimazione. Questo incidente ricorda quanto sia cruciale la sicurezza in eventi sportivi sempre più affollati e competitivi. La maratona motonautica, simbolo di passione e avventura, deve affrontare sfide sempre più complesse. Rimanere informati su queste situazioni è fondamentale: ogni gara può nascondere insidie.

Un' imbarcazione si è rovesciata nel fiume Po durante la Pavia-Venezia, maratona motonautica in acque interne. È accaduto a Torricella di Sissa, nel Comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma. Pilota e copilota del natante sono rimasti feriti. Uno dei due è stato portato via in elisoccorso.

