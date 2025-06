Imane Khelif è biologicamente uomo la rivelazione da un referto medico del 2023 l' atleta medaglia d' oro ha cromosomi maschili

La rivelazione su Imane Khelif scuote il mondo dello sport e solleva interrogativi sul tema dell’identità di genere e della competizione. I risultati dei test medici mettono in discussione la definizione stessa di appartenenza sportiva. Questo caso riaccende il dibattito su come le federazioni sportive affrontano l’inclusione e la parità. Un aspetto cruciale: come è possibile garantire equità in un panorama così complesso? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

Secondo il referto medico, reso pubblico per la prima volta, la pugile medaglia d'oro avrebbe "cromosomi maschili" e non femminili, risultando così biologicamente un uomo. "Imane Khelif è biologicamente un uomo". Questo è il risultato dei test medici dei Campionati del mondo 2023 fatti sulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Imane Khelif è biologicamente uomo", la rivelazione da un referto medico del 2023, l'atleta medaglia d'oro “ha cromosomi maschili”

