Il Young talent show con i futuri protagonisti della bellezza

Scopri il futuro della bellezza con lo "Young Talent Show", un evento che celebra i giovani talenti dell'acconciatura e dell'estetica. Promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ha riunito studenti di istituti professionali, creando una passerella di creatività e innovazione. In un momento in cui il settore beauty si evolve rapidamente, questi futuri protagonisti sono pronti a lasciare il segno. Non perdere l'occasione di seguirli!

Una vetrina per i giovani talenti dell’acconciatura e dell’estetica. È il “Young Talent Show”, l’evento promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana a Spresiano. Protagonisti sono stati gli studenti degli istituti professionali Enaip Conegliano, Engim Brandolini Oderzo, Engim Turazza. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Il "Young talent show" con i futuri protagonisti della bellezza

