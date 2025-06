Il Wellness dà i numeri È l’edizione dei record con il 32% di ospiti in più

RiminiWellness 2025 segna un trionfo senza precedenti, con un incremento del 32% di partecipanti! Questo fenomeno non è solo un evento, ma il riflesso di un trend globale che celebra il benessere e la salute. La crescente attenzione verso uno stile di vita attivo sta trasformando le abitudini di miliardi di persone. Scopri come il wellness sta diventando un imperativo sociale, attirando sempre più professionisti e appassionati in cerca di ispirazione e innovazione.

RiminiWellness chiude con il botto. Finisce nel migliore dei modi l’edizione 2025 della kermesse del benessere in fiera a Rimini, dove la spinta globale verso l’esercizio fisico ha portato nei 30 padiglioni allestiti per l’occasione una crescita esponenziale di ospiti da tutto il mondo, con prevalenza delle presenze professionali, che hanno toccato un +30% sull’edizione 2024. Questo il primo frutto della strategia di internazionalizzazione di IEG sui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere l’industry del comparto sui mercati strategici nel mondo in un circolo virtuoso che riatterra a sua volta su Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Wellness dà i numeri. È l’edizione dei record con il 32% di ospiti in più

