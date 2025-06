Il Volo – Viaggio nel Tempo il gran finale stasera su Canale 5 | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera il gran finale di "Il Volo – Viaggio nel Tempo" su Canale 5 promette emozioni da brivido! Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dalla carismatica Vanessa Incontrada, ci regaleranno una serata indimenticabile, con ospiti speciali e performance inedite. Questo show non è solo musica, ma un viaggio che celebra l’arte e la cultura italiana, richiamando l’attenzione su un trend sempre più forte: la riscoperta delle nostre radici. Non perdere

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble chiudono la terza edizione con una serata evento ricca di ospiti, performance inedite e grandi classici e la conduzione straordinaria di Vanessa Incontrada. Si chiude in bellezza il Viaggio nel Tempo de Il Volo - Tutti per Uno, lo show musicale che ha incantato il pubblico di Canale 5 anche in questa terza edizione. Stasera, lunedì 2 giugno 2025, va in onda in prima serata l'ultima delle tre puntate registrate nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. Dopo Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, a condurre la serata, al fianco dei tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà la brillante e amatissima Vanessa Incontrada, che con la sua energia guiderà il pubblico tra esibizioni, racconti ed emozioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Volo – Viaggio nel Tempo, il gran finale stasera su Canale 5: le anticipazioni e gli ospiti

Leggi anche Von der Leyen nella bufera: prende volo privato per viaggio di 187km da Bruxelles a Lussemburgo - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è al centro delle polemiche dopo aver preso un volo privato per un tragitto di soli 187 km da Bruxelles a Lussemburgo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta; Voli in ritardo o cancellati? L'unica compagnia che dice la verità ai passeggeri (e quali sono i motivi); Il Volo - Tutti per uno, le pagelle: Lorella Cuccarini sfotte Ignazio (8), Morandi in difficoltà (6), Ginoble non controlla l’ego (5); Perché i viaggi in aereo potrebbero non essere la scelta ideale per l’estate 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online