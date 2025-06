Il Volo | Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Questa sera non perdere "Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", un viaggio musicale che celebra la bellezza dell'arte e della musica italiana. In diretta su Canale 5 alle 21:30, il trio incanterà il pubblico con melodie senza tempo dalla storica cornice di Palazzo Te a Mantova. Un evento imperdibile che si inserisce nel trend di riscoperta delle tradizioni culturali italiane. Preparati a emozionarti!

. Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, tre serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Dove vedere Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. L’evento, come detto, va in onda stasera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Leggi anche Il Volo, seconda puntata Tutti per Uno 2025 con Venditti, Morandi, Noemi - Nel secondo appuntamento de "Il Volo – Tutti per Uno", in onda lunedì 26 maggio su Canale 5, il trio si unisce a grandi nomi della musica italiana, come Antonello Venditti e Gianni Morandi.

