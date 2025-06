Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo stasera in tv l' ultima puntata | anticipazioni ospiti scaletta

Questa sera, preparati a un viaggio emozionante con "Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo" su Canale 5! Dalle 21.20, il trio esplorerĂ melodie senza tempo, intrecciando storie e ospiti straordinari. Con il crescente interesse per la musica che unisce generazioni, questa puntata finale promette di catturare il cuore di tutti. Non perdere l'opportunitĂ di vivere un'esperienza unica dove la musica diventa ponte tra culture!

Questa sera va in onda la terza e ultima puntata stagionale di "Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo", trasmessa da Canale 5 a partire dalle 21.20. Un concerto e, al contempo, uno spettacolo dove ogni nota diventa racconto, ogni duetto un incontro tra mondi e sensibilitĂ diverse. In tal modo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo", stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta

Leggi anche Il Volo, seconda puntata Tutti per Uno 2025 con Venditti, Morandi, Noemi - Nel secondo appuntamento de "Il Volo – Tutti per Uno", in onda lunedì 26 maggio su Canale 5, il trio si unisce a grandi nomi della musica italiana, come Antonello Venditti e Gianni Morandi.

