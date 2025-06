Il Volo | Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo | le anticipazioni cast e ospiti della terza puntata

Questa sera, il trio de Il Volo ci regala un’esperienza unica con "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo". Alle 21:30 su Canale 5, scopriremo come la musica può attraversare epoche e culture. Con ospiti straordinari e un'atmosfera incantevole a Palazzo Te, preparatevi a emozionarvi! In un'era in cui la nostalgia è un forte trend, questo show si presenta come un viaggio che unisce generazioni e cuori. Non perdetevelo!

Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, tre serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e ospiti). Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Lorella Cuccarini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: le anticipazioni (cast e ospiti) della terza puntata

Leggi anche Il Volo, seconda puntata Tutti per Uno 2025 con Venditti, Morandi, Noemi - Nel secondo appuntamento de "Il Volo – Tutti per Uno", in onda lunedì 26 maggio su Canale 5, il trio si unisce a grandi nomi della musica italiana, come Antonello Venditti e Gianni Morandi.

Se ne parla anche su altri siti

Cerchione: Conte stamattina ha perso il volo per Torino, è partito nel pomeriggio; La Turchia dice “Stop!”: multe salate, ecco in quale caso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online