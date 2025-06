Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo con Vanessa Incontrada | la scaletta con i cantanti e gli ospiti dell’ultima puntata

Lunedì 2 giugno, sintonizzati su Canale 5 per l’ultima emozionante puntata de "Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo". Protagonisti Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati da un parterre d’eccezione: Alessandra Amoroso, Giorgia e molti altri. Questo evento celebra la musica italiana, dimostrando come le melodie possano unire generazioni. Non perdere l’occasione di vivere un viaggio sonoro che toccherà il tuo cuore!

Lunedì 2 giugno in onda l'ultima puntata della terza edizione de Il Volo, tutti per uno - Viaggio nel tempo. Tra gli ospiti di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble anche Alessandra Amoroso, Giorgia, Clara, Arisa e Giuseppe Fiorello. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Il Volo, seconda puntata Tutti per Uno 2025 con Venditti, Morandi, Noemi - Nel secondo appuntamento de "Il Volo – Tutti per Uno", in onda lunedì 26 maggio su Canale 5, il trio si unisce a grandi nomi della musica italiana, come Antonello Venditti e Gianni Morandi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cerchione: Conte stamattina ha perso il volo per Torino, è partito nel pomeriggio; La Turchia dice “Stop!”: multe salate, ecco in quale caso. 🔗Approfondimenti da altre fonti