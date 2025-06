Il Volo Tutti per Uno 2025 ultima puntata con Giorgia Arisa The Kolors

Lunedì 2 giugno, non perderti l'epico finale di "Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo" su Canale 5! Un evento imperdibile che celebra la musica e la bellezza in una location da sogno: Palazzo Te a Mantova. Con ospiti d'eccezione come Giorgia, Arisa e The Kolors, questo show segna la conclusione di un viaggio indimenticabile. Scopri perchè la musica unisce più che mai in tempi di cambiamento!

Ultimo appuntamento con Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, lunedì 2 giugno in prima serata su Canale 5. Dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la terza serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Vanessa Incontrada. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un'esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico.

Leggi anche Il Volo, seconda puntata Tutti per Uno 2025 con Venditti, Morandi, Noemi - Nel secondo appuntamento de "Il Volo – Tutti per Uno", in onda lunedì 26 maggio su Canale 5, il trio si unisce a grandi nomi della musica italiana, come Antonello Venditti e Gianni Morandi.

