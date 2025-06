Il Village Basket di San Giovanni Teatino conquista le Final4 Endas Abruzzo 2025

Il Village Basket di San Giovanni Teatino trionfa alle Final4 Endas Abruzzo 2025, un evento che celebra non solo il talento sportivo, ma anche la passione delle comunità. In un contesto di crescente attenzione verso il basket amatoriale, questo successo rappresenta un esempio di come lo sport possa unire e coinvolgere. La vittoria del Village è la testimonianza di un movimento in fermento: chi sarà il prossimo a sorprendere?

Si è chiusa all'insegna dello spettacolo e della partecipazione l'edizione 2025 delle Final4 Endas Abruzzo, l'evento conclusivo della stagione cestistica amatoriale più seguita della regione. A salire sul gradino più alto del podio è stato il Village Basket di San Giovanni Teatino, che si è.

