Il tweet di De Laurentiis sulla permanenza di Conte ha spaccato | oltre due milioni di visualizzazioni

Aurelio De Laurentiis mostra di essere un conoscitore anche dei social, come conferma il successo del suo tweet lanciato la sera in cui è stata ufficiale la permanenza di Antonio Conte a Napoli. De Laurentiis ha scelto personalmente sia la foto – i due che esultano sul bus scoperto rivolgendosi ai tifosi – sia la frase "AVANTI TUTTA. PIU' FORTI DI PRIMA!" scritta in maiuscolo. Il tweet ha raggiunto due milioni di visualizzazioni, con più di quattromila retweet e oltre 16mila like. Con circa 85 mila interazioni.