'Il tuo posto' nuovo singolo del cantautore fermano blue27

“Il tuo posto”, il nuovo singolo di blue27, è un inno alla provincia e alle emozioni che vivono nei cuori dei giovani. Dalla penna di Carlo Mancini emerge una narrazione che abbraccia il tema dell’appartenenza e della ricerca di identità, elementi sempre più attuali nell'era del digitale. Scopri come la musica possa diventare un ponte tra generazioni e luoghi, unendo storie da raccontare e sogni da realizzare. Non perdertelo!

Ancora una storia che parla di tutti, che racconta il territorio e la provincia e insieme il cuore dei giovani. Dumba Dischi presenta ’ Il tuo posto ’, il nuovo singolo del cantautore fermano blue27, al secolo Carlo Mancini, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio già dal 30 maggio prodotto da Daria Huber. Dopo l’indie rock di ’Lido di Fermo’ l’artista marchigiano sperimenta l’ indie pop mantenendo il suo stile cupo e riflessivo e l’attenzione alla provincia con tutte le sfaccettature che caratterizza tutto il suo progetto. Il brano inizia con un audio dell’artista in cui ne anticipa il tema centrale: i posti del nostro cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il tuo posto’, nuovo singolo del cantautore fermano blue27:: "La provincia fondamentale"

