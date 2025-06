Il trasferimento di De Bruyne è deciso nella mente del Napoli ma De Bruyne non si lascia mettere fretta

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: De Bruyne è in arrivo! Dopo il suo svincolo dal City, il club partenopeo supera le offerte faraoniche di USA e Arabia Saudita. Ma attenzione: il belga non ha intenzione di affrettarsi. Questa mossa non solo rafforza la squadra, ma segna anche l'inizio di un'era di talenti che scelgono il calcio europeo per la sfida, piuttosto che il denaro. Un cambio di tendenza?

L’accordo tra il Napoli e De Bruyne è cosa fatta, almeno secondo la stampa italiana. Oggi Repubblica scriveva “ il Napoli è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato dal City e aveva offerte ricchissime da Usa e Arabia Saudita L’ultimo intoppo erano i soliti diritti di immagine, poi le visite mediche (slittate per motivi logistici legati agli impegni del giocatore con la sua nazionale) e la firma: biennale da 5,5 milioni netti e bonus di ingresso “. Ma dal ritiro del Belgio arrivano notizie differenti. Secondo quanto riporta HLN, parlando del bagno di tifosi di questo pomeriggio di De Bruyne resta ancora della burocrazia sul tavolo con alcuni punti di contesa ma il Napoli resta fiducioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il trasferimento di De Bruyne è deciso nella mente del Napoli, ma De Bruyne non si lascia mettere fretta

Leggi anche Napoli, si lavora per chiudere De Bruyne: famiglia del calciatore favorevole al trasferimento in Campania - Napoli lavora per portare Kevin De Bruyne in azzurro, con la famiglia del calciatore favorevole al trasferimento in Campania.

