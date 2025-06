Il Team Vannacci Boncambi Perugia onora i caduti al Sacrario Militare di Re di Puglia

Il Team Vannacci “Boncambi Perugia” ha reso omaggio ai caduti al Sacrario Militare di Re di Puglia, un gesto significativo che si inserisce in un contesto di crescente valorizzazione della memoria storica. In un periodo in cui l’identità nazionale è più che mai discussa, ricordare chi ha dato la vita per la patria diventa essenziale. Onorare il passato ci permette di costruire un futuro consapevole e unito, affinché il sacrificio di tanti non venga dimenticato.

U na delegazione del Team Vannacci “Boncambi Perugia” ha deposto una corona al Sacrario Militare di Re di Puglia, il cimitero monumentale dedicato alla Terza Armata. Il gesto è stato compiuto per rendere omaggio a tutti coloro che hanno versato il proprio sangue per tracciare i sacri confini dell’Italia, contribuendo a rendere il Paese grande, sovrano, libero e indipendente. L’europarlamentare Roberto Vannacci ha voluto esprimere il proprio ringraziamento. «Grazie al team Vannacci dell’Umbria che ha avuto un’ottima iniziativa per la festa della Repubblica: onorare chi, con il coraggio dei forti e non dei disperati, ha dato la propria vita per la Patria». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Team Vannacci “Boncambi Perugia” onora i caduti al Sacrario Militare di Re di Puglia

