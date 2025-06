Il sovranista Karol Nawrocki eletto Presidente della Polonia | vittoria al ballottaggio

Karol Nawrocki è il nuovo presidente della Polonia, segnando una vittoria storica nel ballottaggio contro Trzaskowski. Con il 50,89% dei voti, Nawrocki rappresenta un trend crescente di nazionalismo e sovranismo in Europa. Questa elezione non è solo un cambiamento al vertice, ma un segnale delle correnti politiche che stanno ridefinendo il continente. Come reagirà l'Europa a questa nuova leadership? Scopriamo insieme le implicazioni future!

Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia, conquistando il 50,89% dei voti, pari a 10.606.628 preferenze. Il suo sfidante, Rafał Trzaskowski, attuale sindaco di Varsavia, si è fermato al 49,11%, con 10.237.177 voti. A rendere noti i risultati è stata l'agenzia stampa Pap, che ha citato i dati ufficiali della Commissione elettorale nazionale al termine dello scrutinio di tutti i seggi. L'affluenza è stata del 71,63%, segno di un forte coinvolgimento popolare.

In un'Europa sempre più polarizzata, la vittoria di Karol Nawrocki in Polonia segna un nuovo capitolo nel dibattito tra sovranismo e liberalismo.

