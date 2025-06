Il sociologo sulla guerriglia a Parigi | Lo sport solo un pretesto per distruggere

A Parigi, la guerriglia si fa strada anche nello sport, rivelando tensioni sociali sottese. Dominique Bodin, sociologo, chiarisce: “Lo sport è solo il pretesto per distruggere”. La vera sfida? Contrastare gruppi agili e sfuggenti che si infiltrano tra la folla. Questo fenomeno non è isolato; riflette un contesto europeo in cui la frustrazione giovanile trova nuove forme di espressione. Un tema che merita attenzione e riflessione!

Intervista a Dominique Bodin: “La difficoltà maggiore per le forze dell’ordine è la gestione di piccoli gruppi che agiscono in velocità e poi vanno a mischiarsi tra la folla”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il sociologo sulla guerriglia a Parigi: “Lo sport solo un pretesto per distruggere”

Su questo argomento da altre fonti

Il sociologo sulla guerriglia a Parigi: “Lo sport solo un pretesto per distruggere”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il sociologo sulla guerriglia a Parigi: “Lo sport solo un pretesto per distruggere”

repubblica.it scrive: Intervista a Dominique Bodin: “La difficoltà maggiore per le forze dell’ordine è la gestione di piccoli gruppi che agiscono in velocità e poi vanno a ...

Il trionfo e la guerriglia. La festa del Psg degenera a Parigi: tafferugli, saccheggi, due morti e 559 arresti

Segnala huffingtonpost.it: La prima Champions League dopo la netta vittoria sull'Inter. "Parigi stasera capitale d'Europa" scrive Macron in un tweet. Ma già ...

Champions League, guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del Psg: la città in fiamme – Le immagini

Lo riporta informazione.it: Guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del París Saint-Germain nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera. In tutta la Francia sono state arrestate 559 persone, di cui 491 so ...