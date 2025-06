Il sindaco chiude le scuole dopo l' incendio nell' ex campo profughi

La salute e la sicurezza dei più giovani al primo posto! Dopo l'incendio scoppiato nell'ex campo profughi di Capua, il sindaco Adolfo Villani ha prontamente chiuso le scuole vicine. Questa misura sottolinea l'importanza della prevenzione nelle nostre comunità, in un periodo in cui i cambiamenti climatici e l'urbanizzazione accelerata aumentano i rischi. Un gesto forte che invita a riflettere sulle condizioni di sicurezza delle aree vulnerabili.

