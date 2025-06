Il settore subacqueo nuova frontiera di Fincantieri

Fincantieri si tuffa nel futuro con una strategia audace per il settore subacqueo, dove sottomarini e radar ridefiniscono le relazioni geopolitiche e le dinamiche finanziarie globali. Durante il "Deepdive - Analyst and Investor Underwater Day", l'azienda ha svelato piani ambiziosi per il 2024, un anno in cui il mercato subacqueo promette di crescere esponenzialmente. Scoprite come questa innovazione sta cambiando il volto dell'industria!

SOTTOMARINI E RADAR sono la nuova frontiera delle relazioni geopolitiche, ma anche della finanza. Proprio per questo, Fincantieri ha presentato, in occasione del "Deepdive - Analyst and Investor Underwater Day", una visione strategica di lungo periodo sullo sviluppo del settore subacqueo. Il segmento, d’altra parte, nel 2024 ha inciso per circa il 4% dei ricavi del Gruppo, ed è destinato a raddoppiare, raggiungendo l’8% nel 2027, con ricavi attesi di circa 820 milioni di euro. I risultati previsti, per il 2025 e il 2026, confermano la solidità del trend, con ricavi rispettivamente pari a circa 660 e 720 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il settore subacqueo nuova frontiera di Fincantieri

