Il Salone Nautico di Venezia chiude con 30mila visitatori

Il Salone Nautico di Venezia si è chiuso con un balzo entusiasta di 30 mila visitatori, confermando l'amore degli italiani per il mare e la nautica. In un periodo in cui il turismo sostenibile e l'innovazione nella mobilità acquatica stanno guadagnando terreno, questa edizione ha brillato con oltre 300 imbarcazioni e un ricco programma di eventi. Un'occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze e prepararsi a navigare verso un futuro blu.

Si è conclusa oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, che ha animato l’Arsenale con oltre 300 imbarcazioni e 270 espositori, un palinsesto di una cinquantina tra convegni, incontri e dibattiti. È stata un’edizione che ha registrato oltre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il Salone Nautico di Venezia chiude con 30mila visitatori

