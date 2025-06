Il Sacro Cuore piange Carlo Bellato pilastro della comunità

La comunità del Sacro Cuore è in lutto per la perdita di Carlo Bellato, un autentico faro di altruismo e dedizione. Nato nel 1948 a Padova, ha lasciato un'impronta indelebile grazie al suo impegno nel volontariato e nelle attività parrocchiali. Questa notizia non è solo una triste dipartita, ma un invito a riflettere sull'importanza dei legami che ci uniscono. I valori di Carlo continuano a ispirare: onoriamoli insieme!

Lutto nella parrocchia del Sacro Cuore, si è spento dopo una breve malattia Carlo Bellato, uno dei pilastri della comunità. Originario di Padova, era nato nel 1948 e aveva messo radici in città con una famiglia molto attiva nel volontariato, nelle attività associative e parrocchiali. Dipendente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Il Sacro Cuore piange Carlo Bellato, pilastro della comunità

Leggi anche Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso, lancia una nuova iniziativa per potenziare la ricerca sulle gravi cerebrolesioni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Casaluce piange la scomparsa di Carlo Giannino: il cordoglio di un’intera comunità; Con il cuore nel nome di Francesco con Carlo Conti ad Assisi | gli ospiti e la scaletta dell’evento benefico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Con il cuore nel nome di Francesco con Carlo Conti ad Assisi: gli ospiti e la scaletta dell’evento benefico

Segnala fanpage.it: Sabato 24 maggio, dalle 21.25 su Rai 1, andrà in onda in diretta Con il Cuore nel nome di Francesco, serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro ...

Musica e solidarietà da Assisi: Carlo Conti conduce “Con il cuore – Nel nome di Francesco”

Da sorrisi.com: Come ogni anno torna su Rai1 la serata benefica di solidarietà a favore delle mense e delle missioni francescane ...

Anticipazioni Con il cuore nel nome di Francesco: tutti gli ospiti di Carlo Conti

Come scrive informazione.it: Un appuntamento all'insegna della solidarietà e della buona musica: torna, sabato 24 maggio alle 21.25 in diretta su Rai 1, Con il cuore nel nome di Francesco, la serata benefica di solidarietà dei Fr ...