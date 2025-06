Il ritorno di Sarri alla Lazio Lotito | Bentornato nella tua casa Comandante

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio segna non solo un nuovo inizio per i biancocelesti, ma anche un rinnovato slancio nel mondo del calcio italiano. Con il mister che ha già dimostrato di saper portare la squadra a livelli elevati, i tifosi possono sognare in grande. La sfida? Trasformare il potenziale in concretezza. Sarri, il comandante, è pronto a scrivere un nuovo capitolo, e l'attesa cresce!

Del domani, in casa Lazio, ora c'è certezza. A guidare i biancocelesti sarà Maurizio Sarri che ha accettato l’offerta del presidente, Claudio Lotito, e del direttore sportivo, Angelo Fabiani, e sarà a Roma a metà settimana per iniziare a programmare la prossima stagione e le mosse di mercato che la indirizzeranno. «Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ritorno di Sarri alla Lazio. Lotito: "Bentornato nella tua casa Comandante"

Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri - Maurizio Sarri torna prepotentemente in corsa per il ruolo di allenatore della Lazio, con il presidente Lotito che lavora per un suo possibile ritorno.

