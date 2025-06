Il riciclaggio dei Casalesi | un fiume di denaro verso l' Est Europa

Il clan dei Casalesi non smette di sorprendere: un fiume di denaro diretto verso l'Est Europa per eludere il fisco. Il recente Rapporto della Dia svela come i gruppi mafiosi stiano espandendo le loro operazioni, sfruttando i vuoti normativi e la crescente interconnessione economica con questi paesi. Un dato intrigante? Mentre la criminalità si adatta, la battaglia contro di essa si intensifica. Rimanere informati è fondamentale per contrastare questa minaccia globale!

Al clan dei Casalesi piace delinquere nell’Est Europa soprattutto per quanto riguarda i reati di matrice tributaria. E’ quanto emerge dal Rapporto della Dia sulla presenza della criminalitĂ organizzata sul territorio nazionale e internazionale. Il territorio polacco sarebbe stato utilizzato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il riciclaggio dei Casalesi: un fiume di denaro verso l'Est Europa

