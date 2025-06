Il riciclaggio dei Casalesi | un fiume dei denaro verso l' Est Europa

Il clan dei Casalesi sta ampliando i propri orizzonti criminali, delinquendo anche nell'Est Europa. Secondo il rapporto della Dia, il riciclaggio di denaro è un fenomeno allarmante, alimentato da reati di matrice tributaria. Questo trend non solo mette in luce la capacità di adattamento della criminalità organizzata, ma offre uno spaccato inquietante su come le mafie si infiltrano in economie vulnerabili. Quanto conosciamo davvero di queste reti?

Al clan dei Casalesi piace delinquere nell'Est Europa soprattutto per quanto riguarda i reati di matrice tributaria. E' quanto emerge dal Rapporto della Dia sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio nazionale e internazionale, dove in Polonia le reti di criminalità organizzata.

