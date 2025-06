Il rettilineo di via Garibaldi le corse per Giampilieri e gli escamotage per non fare il biglietto | c' era una volta il tram di Messina

Ritorna alla memoria il fascino del tram di Messina, simbolo di un’epoca in cui la città era attraversata da una rete tranviaria viva e pulsante. Le rotaie riemerse in viale San Martino non sono solo un pezzo di storia, ma un invito a riflettere su un possibile futuro sostenibile. Con il crescente interesse per i trasporti eco-friendly, chissà che Messina non possa riscoprire il suo passato per costruire un domani migliore?

Quelle rotaie riaffiorate improvvisamente durante i lavori in viale San Martino hanno riportato alla memoria il vecchio tram di Messina. Com'è noto la città era dotata di una fitta rete tranviaria che, nel periodo della sua massima estensione, univa Giampilieri con Barcellona Pozzo di Gotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il rettilineo di via Garibaldi, le corse per Giampilieri e gli escamotage per non fare il biglietto: c'era una volta il tram di Messina

Altre fonti ne stanno dando notizia

Via Garibaldi, la crisi continua : ma c'è chi guarda al futuro

Segnala gazzettadiparma.it: «Volete sapere come è messa via Garibaldi? Basta pensare che di recente ... Quella perdente di stringersi nelle spalle dicendo: «corrono brutti tempi. Accontentiamoci».

Curno, grave dopo la caduta in moto sul rettilineo delle corse clandestine

bergamo.corriere.it scrive: Via Battista Rota è una strada privata nella zona del centro commerciale di Curno. È un lungo rettilineo che costeggia ... al kartodromo - si ritrovano e corrono con le moto».