Il Regno Unito si prepara alla guerra nucleare | Saremo più sicuri e più forti

Il Regno Unito si arma e si prepara a rispondere alle crescenti tensioni globali: il premier Keir Starmer lancia un messaggio chiaro. Ma cosa significa realmente "essere pronti alla battaglia" in un contesto in cui le minacce nucleari diventano sempre più tangibili? La revisione della difesa non è solo una questione di sicurezza, ma un passo verso un'Europa che deve unirsi di fronte ai cambiamenti geopolitici. La vera domanda è: siamo davvero pronti?

Il premier britannico Keir Starmer ha promesso di rendere il Regno Unito "pronto alla battaglia", presentando una revisione della difesa volta a contrastare le minacce di Paesi come la Russia, che ogni giorno ritiene minacciano direttamente il Paese. Parlando dai cantieri navali a Glasgow

Leggi anche Dazi Ue, possibile stop dopo gli accordi con Regno Unito e Cina - Dopo aver siglato importanti accordi commerciali sul fronte dei dazi con il Regno Unito e la Cina, l'amministrazione di Donald Trump potrebbe ora concentrarsi sull'Europa.

Londra si prepara alla guerra con la Russia, 12 nuovi sottomarini d'attacco a propulsione nucleare e i bombardieri: la linea di Starmer

Dai sottomarini atomici alle fabbriche di armi, così il Regno Unito risponde alla minaccia russa. Starmer: «Prepariamoci alla guerra»

Regno Unito, Starmer annuncia piano riarmo: "Essere pronti alla guerra"

