Il Regista di Black Phone 2 annuncia Terrore Amplificato e Sangue a Fiumi! Preparatevi!

Il regista Scott Derrickson alza l'asticella dell'orrore con "Black Phone 2", promettendo un'esperienza ancora più inquietante e sanguinolenta. In un'epoca in cui il genere horror sta conquistando il grande schermo, questo sequel si preannuncia come un potente catalizzatore di emozioni forti. Preparatevi a un viaggio nel terrore che supererà ogni limite! Riusciranno i fan a resistere? La vera paura è dietro l’angolo!

Il sequel di Black Phone promette un'esperienza horror ancora più intensa e spaventosa. Scopri cosa ha rivelato il regista Scott Derrickson su questo attesissimo film!

