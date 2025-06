Il referto trapelato su Imane Khelif non dimostra che è un uomo | cosa dice la scienza

Il referto trapelato su Imane Khelif ha sollevato un acceso dibattito sul tema dell'identità di genere e della biologia. Gli analisi cromosomiche mostrano un cariotipo maschile, ma la scienza ci ricorda che identità e sesso biologico non sono sempre allineati. In un'epoca in cui il dialogo sull'inclusività e i diritti individuali è più rilevante che mai, questo caso riporta l’attenzione su questioni complesse e sfumate. Una ver

Circola online un referto medico che viene attribuito a Imane Khelif, il quale riporta un’analisi cromosomica con risultato 46,XY. Il test, intestato al Dr. Lal PathLabs di Nuova Delhi, indica la presenza di un “cariotipo maschile” su 30 cellule della puglile analizzate. Il documento è reale? Non c’è conferma ufficiale da parte del laboratorio o dalla stessa Khelif. Si potrebbe trattare della prova definitiva per sostenere che sia un uomo? No, lo avevamo già spiegato in passato. Inoltre, basta leggere il documento per comprendere che non riporta con certezza l’effettiva e totale condizione della pugile che fin da piccola, in un Paese come l’Algeria, è stata identificata e riconosciuta alla nascita come femmina. 🔗 Leggi su Open.online