Il record negativo dell’Italia non vince la Champions dal 2010 non erano mai passati così tanti anni

L'Italia del calcio è in un momento di crisi, con l'ultimo trionfo in Champions risalente al 2010. La sconfitta dell'Inter contro il PSG segna un record negativo storico, evidenziando un gap che fa riflettere. Mentre le squadre italiane si confrontano con una concorrenza sempre più agguerrita, la domanda sorge spontanea: come ritrovare l'antico splendore? La rinascita potrebbe nascere proprio da questa sfida.

La sconfitta dell'Inter di sabato sera contro il Psg sancisce un record negativo per l'Italia, come scrive La Stampa, negli ultimi quarant'anni non erano mai passate così tante stagioni tra un successo nella coppa più bella e uno che deve ancora arrivare. Nel 2010 vinse l'Inter di Mourinho, da allora altre quattro finali – due nerazzurre, due della Juventus – quattro rovesci". Ma la situazione del calcio italiano, prosegue La Stampa si può raccontare anche attraverso i protagonisti e precisamente Simone Pafundi, che per l'ex ct Roberto Mancini era un piccolo, grande genio del calcio azzurro, e Desire Doué tra gli uomini che hanno deciso la sfida di sabato.

