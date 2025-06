Il re degli dei di Thor svela un’arma definitiva che ridimensiona Mjolnir

Il Dio del Tuono sta per affrontare una svolta epocale: l’arma definitiva di Thor potrebbe cambiare per sempre il destino di Mjolnir e dell'intero universo Marvel. Con la serie "Immortal Thor" che si avvicina alla conclusione, i fan sono in trepidante attesa di scoprire come questa innovazione influenzerà le dinamiche tra i supereroi e i villain. Un finale che non solo promette di sorprendere, ma di ridisegnare le regole del gioco!

Il mondo dei fumetti Marvel si appresta a concludere una delle sue serie più innovative e coinvolgenti degli ultimi anni, dedicata al Dio del Tuono. La narrazione di Immortal Thor sta raggiungendo il suo apice, preparando il terreno per un finale che promette di rivoluzionare profondamente la mitologia del personaggio e l'intero universo Marvel. In questo contesto, si analizzano gli sviluppi principali della serie, i personaggi coinvolti e le implicazioni future per la continuity. immortal thor #24: una trama che preannuncia un cambiamento radicale. una battaglia in un labirinto cosmico contro gli antichi dei.

Leggi anche Thor svela la vera forza di un eroe di livello divino - Nel vasto universo Marvel, Thor svela un nuovo alleato di eccezionale potenza: l'Impossible City. Recentemente rivelata, questa straordinaria struttura non è solo un quartier generale intelligente, ma rappresenta un eroe di livello divino che si unisce agli Avengers.

