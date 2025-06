Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni. Con 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione, Lang rappresenta non solo un rinforzo, ma una nuova visione di gioco per Antonio Conte. La competizione in Serie A si fa sempre più accesa e il futuro del Napoli potrebbe dipendere da scelte audaci come questa. Riuscirà De Laurentiis a portarlo al Maradona?

Il nome di Noa Lang è tornato fortemente in orbita Napoli negli ultimi giorni. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manni stanno facendo il possibile per regalare ad Antonio Conte dei rinforzi all’altezza delle aspettative. L’olandese – 25 anni e uno score di 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione con il Psv – sembrerebbe uno dei profili più graditi dal tecnico per la fascia sinistra. Potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio per una cifra di circa 20 milioni di euro. Leggi anche: Dalla Turchia, Osimhen vuole restare al Galatasaray Lang-Napoli, la possibile cifra dell’affare. A riferirlo è il portale olandese Algemeen Dagblad, che scrive: “Lang è tornato nel mirino di diversi club di alto livello dopo un ottimo finale di stagione . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni

