Il PSG ce l' ha fatta | ha vinto e si è fatto ammirare

Il Paris Saint Germain conquista la vittoria, ma non senza polemiche! Dopo la partita, le tensioni tra i dirigenti del PSG e del Real Madrid sono esplose in insulti e minacce, rivelando il lato oscuro delle competizioni calcistiche. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la crescente pressione sugli alti dirigenti nel mondo del calcio. La passione si trasforma in conflitto, ed è proprio questo il punto che rende ogni match indimenticabile. Cosa accadrà alla prossima sfida?

A fine partita Leonardo e Nasser Al Khelaifi erano entrati nello spogliatoio degli arbitri e gli avevano urlato contro. Un dirigente del Real Madrid si era avvicinato a loro riprendendoli col telefonino, Al Khelaifi gli era andato contro a muso duro e gli aveva detto: «Ti ammazzo!». Il Paris Saint Germain aveva subito l’ennesima rimonta della propria disgraziata storia europea, e manco a dirlo dalla parte buona della rimonta c’era il Real Madrid, che era sceso in campo con lo striscione dei tifosi “ Somos Reyes d’Europa ”. Al Khelaifi e Leonardo protestavano per il presunto fallo di Benzema su Donnarumma, ma avevano bisogno di sfogare in qualche modo quella frustrazione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il PSG ce l'ha fatta: ha vinto e si è fatto ammirare

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La demolizione tattica dell'Inter, punto per punto; Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Inter-Psg, la finale più “costosa” della storia: i due club in cinque anni hanno sommato deficit…; Sacchi: Inter: paura, confusione e gol presi non da Champions. E Luis Enrique insegna che.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

?? L’Inter sapeva come colpiva il PSG. E si è fatta travolgere | OneFootball

Riporta onefootball.com: Nel calcio moderno, ogni dettaglio viene studiato al video, supportato dai dati e analizzato con cura quasi maniacale. Ecco perché sorprende – e non poco – che l’Inter, pur sapendo perfettamente quale ...

Perché il Psg ha battuto l'Inter nella finale di Champions? Domande e risposte

Secondo msn.com: Il campo nel modo più crudo ha dimostrato che la Champions per le italiane è un tabù, da più di 10 anni a questa parte il massimo che possono permettersi è la finale. L'Inter sembrava poter sfatare il ...

I tre duelli che hanno deciso la finale: così il Psg ha dominato l'Inter

Secondo gazzetta.it: Francesi superiori dal punto di vista tattico, fisico e mentale. Nerazzurri scarichi e senza riferimenti. I tre duelli che hanno deciso la finale ...