Il prossimo Giro d’Italia passerà da Bollate Arese e Garbagnate

Il Giro d'Italia non smette mai di sorprendere! Quest'anno, il percorso della corsa riservata agli Under 23 farà tappa a Bollate, Arese e Garbagnate, portando con sé una ventata di talento e passione giovanile. In un momento in cui il ciclismo sta vivendo un rinnovato interesse, queste tappe rappresentano un'opportunità imperdibile per scoprire i futuri campioni. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione del pedale da vicino!

. Il Giro d’Italia di ciclismo dei professionisti è ormai finito, con il suo carico di fascino e sudore, ma ecco che si appresta a partire un altro Giro d’Italia sempre di ciclismo, quello riservato alla categoria dilettanti Under 23. Giro d’Italia Under 23 a Bollate, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

