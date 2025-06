Il professore del post contro la figlia di Meloni ricoverato in ospedale | “Ha tentato il suicidio”

Un episodio inquietante scuote il dibattito pubblico italiano, riflettendo la crescente polarizzazione delle opinioni e l'uso dei social media come arena di scontro. Il professor Stefano Addeo, autore di un post choc, è ora ricoverato in codice rosso dopo un tentativo di suicidio. Questo dramma solleva interrogativi sulla salute mentale e sulle conseguenze delle parole online, sottolineando quanto sia cruciale affrontare con responsabilità le proprie emozioni e comunicazioni.

Il professor Stefano Addeo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso: avrebbe tentato il suicidio. Il docente è l'autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha augurato alla figlia della premier Giorgia Meloni di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

