Il 3 giugno, il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà il Professor Guido Tonelli per un evento imperdibile: “L’Eleganza del Vuoto, di cosa è fatto l’Universo”. In un'epoca in cui la curiosità scientifica è più viva che mai, Tonelli ci guiderà in un viaggio affascinante nel cuore dell'universo. Scopriremo insieme come il vuoto possa rivelare straordinarie verità. Non perdere l'occasione di esplorare i segreti dell'esistenza!

Arezzo, 2 giugno 2025 – Martedì 3 giugno alle 21 al Teatro Petrarca sarà ad Arezzo il Professor Guido Tonelli per Arezzo Science Lab, il Festival di divulgazione scientifica Diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Porterà sul palco una conferenza – spettacolo da titolo "L'Eleganza del Vuoto, di cosa è fatto l'Universo." Guido Tonelli È professore di Fisica all'Università di Pisa ed è uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al Cern di Ginevra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica.

