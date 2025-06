Il prof odiatore chiede alla Meloni di incontrarla | Mai desiderato la morte di sua figlia E tira in ballo la mamma anziana

La richiesta del professor Addeo di incontrare Giorgia Meloni per discutere di un tema così delicato solleva interrogativi sulla responsabilità nella comunicazione pubblica. In un'epoca in cui i social media amplificano le parole, è fondamentale riflettere sull'impatto delle nostre affermazioni. È un richiamo a un dialogo più umano e diretto, lontano dalle guerre virtuali, per costruire un confronto che vada oltre le polemiche. Che ne pensate?

“Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi”. È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha scritto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato – e poi rimosso – sui social, in cui evocava per la figlia della premier la stessa sorte di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato. La lettera del docente per scusarsi delle parole contro la figlia della Meloni. “Non c’è giustificazione possibile per le parole scritte. Mi assumo ogni responsabilità – scrive Addeo – anche se confesso che mai nelle mie intenzioni vi era l’idea di augurare la morte a una bambina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il prof “odiatore” chiede alla Meloni di incontrarla: “Mai desiderato la morte di sua figlia”. E tira in ballo la mamma anziana

Altre fonti ne stanno dando notizia

Insulti alla figlia di Salvini. Il prof anti Meloni: mi scuso; Minacce alla figlia di Giorgia Meloni, il prof si scusa: «Ho scritto d'impulso, ho sbagliato, ma in classe non parlo di politica. Amo gli animali»; Minacce alla figlia di Meloni da parte di un prof: Ho chiesto supporto all'IA. Sono stato superficiale, grave errore frasi contro la bimba; Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni si sente Che Guevara: Non cambio idea neanche se mi…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Vorrei incontrarla". La lettera del prof hater alla Meloni: ecco cos'ha scritto

Secondo msn.com: Stefano Addeo è finito nella bufera per un post sui social in cui evocava per la figlia del premier la stessa sorte di Martina Carbonaro: "Non c'è giustificazione possibile per le parole scritte" ...

Prof minacce a figlia Meloni, 'chiedo di incontrare la premier'

Segnala ansa.it: È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato - e poi rimosso - ...

Il prof delle minacce social alla figlia di Meloni: “Chiedo di incontrare la premier”

Scrive informazione.it: Premesso lo squallore umano che suscita chi al riparo di un pc scelga di spendere la propria intelligenza per scaricare insulti e minacce verso la figlia della premier o altri figli di, e… Leggi ...