Il prof delle minacce social contro la figlia di Meloni tenta il suicidio Stefano Addeo ha ingerito pillole e alcol ricoverato

Un triste epilogo in una storia già complessa: Stefano Addeo, il professore che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni, ha tentato di togliersi la vita. Ricoverato in codice rosso, questo episodio mette in luce un tema scottante: il confine tra espressione di opinioni e atti estremi. In un’epoca in cui il web amplifica ogni parola, è fondamentale riflettere sul potere delle minacce online e le loro conseguenze devastanti.

Il 65enne Stefano Addeo, docente di tedesco, avrebbe ingerito un cocktail di pillole ed alcol, finendo per essere ricoverato all'ospedale di Nola in codice rosso Il prof delle minacce social contro la figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, ha tentato il suicidio. Il 65enne Stefano Addeo, docente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il prof delle minacce social contro la figlia di Meloni tenta il suicidio, Stefano Addeo "ha ingerito pillole e alcol", ricoverato

Leggi anche Meloni, il prof delle minacce senza vergogna: "A chi ho chiesto di fare quel post" - In un clima di crescente tensione sui social media, il professor campano al centro delle polemiche si scusa per le minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni.

Su questo argomento da altre fonti

È un prof campano l'autore delle minacce alla figlia di Meloni: «Ti auguro la fine di Martina». Odio social anche contro le figlie del ministro Piantedosi; Minacce alla figlia della Meloni, il professore: Chiedo scusa | Insultata sui social anche la figlia 12enne di Salvini, che replica: Intollerabile; Il prof autore delle minacce alla figlia di Meloni: Chiedo scusa, gesto stupido; Un prof di Nola l’autore delle minacce alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte di Martina”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Minacce social a figlia Meloni, prof autore del post tenta il suicidio: "Situazione insostenibile"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - “Ho assunto diversi barbiturici, diversi farmaci, è una situazione che non riesco a sostenere, mi sono rifiutato di sottopormi alla lavanda gastrica e ora la polizia vuole parlarmi”. Cos ...

Meloni, minacce social alla figlia: il professor Addeo tenta il suicidio

Si legge su ilmattino.it: È stato portato all’ospedale di Nola, in codice rosso. Potrebbe avere ingerito decine di pillole e di alcol, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Verifiche in ...

Prof del post contro la figlia di Meloni tenta il suicidio, ricoverato Stefano Addeo: «Mix di alcol e pillole, ha ingerito tutto»

Riporta leggo.it: Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, recentemente al centro delle cronache per un post offensivo rivolto a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni,.