Il prof delle minacce alla figlia di Meloni tenta il suicidio | Stefano Addeo ha preso forte dose di pillole

Un triste capitolo di un clima sempre più tossico sui social. Il tentativo di suicidio del professore di Marigliano, autore di minacce alla figlia della premier Meloni, mette in luce le conseguenze drammatiche dell'odio online. In un momento in cui la polarizzazione sembra crescere, è fondamentale riflettere sull'impatto delle parole. La violenza verbale non è mai una risposta e può condurre a strade buie. Una chiamata all'azione per tutti noi.

Roma, 2 giugno 2025 – Ha tentato il suicidio il professore di Marigliano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ha augurato di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna la quale ha subito avvertito i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore.

