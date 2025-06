Il prof delle minacce alla figlia di Giorgia Meloni vuole incontrare la premier Il rischio licenziamento e l’indagine | Voglio scusarmi guardandola negli occhi

La richiesta di incontro del prof. Stefano Addeo con Giorgia Meloni getta un'ombra inquietante sul dibattito politico italiano. Le scuse, pur sinceri, non cancellano il gesto grave e le conseguenze che ne derivano. In un contesto sociale sempre più polarizzato, la responsabilità delle parole diventa cruciale. Sarà interessante vedere come questo episodio influenzerà non solo il futuro professionale di Addeo, ma anche il clima politico nel nostro Paese.

Le scuse non sono bastate per spegnere i riflettori del dibattito pubblico (e politico) sul suo post social. E così Stefano Addeo, il docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli che ha scritto una frase con minacce di morte nei confronti della figlia di Giorgia Meloni, ora chiede di poter essere ricevuto dalla premier. «Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi», si legge in un passaggio della lettera che Addeo ha scritto alla presidente del Consiglio, dopo le polemiche scaturite da un suo post, pubblicato e poi rimosso dai social, in cui evocava per la figlia della premier la stessa sorte di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Meloni, il prof delle minacce senza vergogna: "A chi ho chiesto di fare quel post" - In un clima di crescente tensione sui social media, il professor campano al centro delle polemiche si scusa per le minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni.

Cosa riportano altre fonti

Il prof autore delle minacce alla figlia di Meloni: Chiedo scusa, gesto stupido; Minacce alla figlia di Giorgia Meloni, il prof Stefano Addeo chiede scusa: Ma non ritiro le idee politiche; Un prof di Nola l’autore delle minacce alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte di Martina”; 'Un gesto stupido', il professore delle minacce a Meloni si scusa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giorgia Meloni, minacce social alla figlia: indagini sul prof “hater”

Da ilmattino.it: «È tutta colpa dell’intelligenza artificiale». Prova a giustificarsi così Stefano Addeo, il professore 65enne identificato dalla polizia postale quale autore di ...

Minacce alla figlia di Meloni, il prof: “Nessuna giustificazione, vorrei incontrare la premier”

msn.com scrive: Il docente Stefano Addeo scrive alla presidnte del Consiglio dopo la condanna unanime per il messaggio sui social ...

Il prof Addeo incolpa Chat GPT per le minacce alla figlia di Giorgia Meloni

Si legge su informazione.it: A Repubblica, il professore ha dichiarato: «Sono dipinto come un mostro, ma quel post è lontano dalla mia morale. Me ne assumo la responsabilità. Ma ora sono spaventato: mi minacciano, non posso uscir ...