Il prof del post contro la figlia di Meloni ha ingerito pillole e alcol Ora è ricoverato

Un episodio scioccante scuote il panorama educativo italiano: Stefano Addeo, il professore che ha osato criticare pubblicamente la figlia della Premier Meloni, è ora ricoverato in gravi condizioni. Questo drammatico gesto solleva interrogativi sul confine tra libertà di espressione e responsabilità personale, in un momento in cui il dibattito politico è più acceso che mai. Una storia che invita a riflettere sulle conseguenze delle parole e sull'importanza del dialogo.

Stefano Addeo, il professore di tedesco di un liceo dell'hinterland napoletano che ha pubblicato un post contro la figlia di Giorgia Meloni, è ricoverato in ospedale a Nola in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni, il docente avrebbe prima avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna e poi ingerito pillole e alcol fino a sentirsi male. Ad avvertire i carabinieri sarebbe stata proprio la dirigente del liceo in cui il docente lavora. Al momento l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. È quanto si apprende da una notizia dell'ultima ora diffusa dall'Ansa. Addeo si era detto pentito dell'augurio indegno che aveva fatto alla figlia della premier, alla quale aveva auspicato di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa a sassate ad Afragola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il prof del post contro la figlia di Meloni "ha ingerito pillole e alcol". Ora è ricoverato

Leggi anche L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani - In un clima di crescente tensione sociale, il post del professor Addeo ha riacceso il dibattito su libertà di espressione e responsabilità.

