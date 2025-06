il prof che ha insultato la figlia della meloni ha tentato il suicidio

La polemica che ha investito il docente napoletano Stefano Addeo non è solo un episodio isolato, ma un riflesso di un clima di tensione e conflitto che attraversa il nostro Paese. Dopo aver insultato la figlia del premier Giorgia Meloni in un post inquietante, Addeo ha tentato il suicidio, sottolineando l'urgente bisogno di un dialogo costruttivo e di responsabilità sui social media. Un tema di grande attualità che merita una riflessione profonda.

AGI - Stefano Addeo, docente di tedesco in un istituto superiore del Napoletano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha augurato alla figlia del premier Giorgia Meloni di fare la fine della ragazza di Afragola uccisa dall'ex, ha tentato il suicidio. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola dopo aver ingerito farmaci, ma non è in pericolo di vita. L'uomo aveva avvertito la dirigente scolastica dell'istituto a Cicciano dove insegna, che ha chiamato i carabinieri, subito corsi nell'appartamento a Marigliano dove l'uomo vive. Addeo aveva chiesto con una lettera pubblicata dal 'Roma' scusa al presidente del Consiglio chiedendo di incontrarla per rinnovare le scuse "guardandola negli occhi". 🔗 Leggi su Agi.it