Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni dice | Ho tentato il suicidio Ricoverato

Un episodio che scuote l'opinione pubblica e mette in luce il crescente clima di tensione e intolleranza nella nostra società. Il professore di Marigliano, autore di un post shock, si trova ora ricoverato dopo aver tentato il suicidio. Questo dramma personale si intreccia con la tragedia di Martina, ricordando quanto odio e sofferenza possano generare conseguenze devastanti. È tempo di riflettere sull'impatto delle parole e sulla necessità di un dialogo più civile.

Dice di aver tentato il suicidio il professore di Marigliano (Napoli) autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d’odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ha augurato di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall’ex fidanzato a colpi di pietra. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali – e secondo alcuni media anche alcol – ha avvertito la dirigente scolastica dell’istituto dove insegna la quale ha subito avvertito i carabinieri che sono accorsi nell’abitazione del professore, docente di tedesco di un istituto superiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni dice: “Ho tentato il suicidio”. Ricoverato

Leggi anche Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni: “Un errore stupido, ma questo governo non mi rappresenta” - Un gesto impulsivo che ha scatenato un dibattito acceso sulle responsabilità del linguaggio pubblico.

