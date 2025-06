Il presunto giro di mazzette e il pignoramento di Siciliacque la Consulta di Aica | Commissariare l' assemblea dei sindaci

Una tempesta si abbatte sul servizio idrico di Agrigento: il presunto giro di mazzette e il pignoramento di Siciliacque mettono in crisi l'assemblea dei sindaci. La Consulta Aica lancia un appello per difendere la risorsa fondamentale dell'acqua pubblica, sottolineando l’importanza di un'azione collettiva. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, l'integrità del servizio idrico diventa più cruciale che mai. Riusciranno a r

L'inchiesta della Procura sul presunto giro di mazzette e il pignoramento di Siciliacque, per oltre 2 milioni di euro, all'Aica e ai Comuni soci. Parla di "tempesta sull'intero servizio idrico dell'ambito provinciale di Agrigento" la Consulta Aica che per salvare l'acqua pubblica auspica il.

