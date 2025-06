Il presidente dei B&B nella Reggia aperta a metà | Avvisati con un altoparlante visitatori delusi

Un'esperienza da sogno trasformata in delusione: ieri, alla Reggia di Caserta, i visitatori hanno scoperto solo all'ingresso che gli appartamenti reali erano chiusi, avvisati da un altoparlante. Questo episodio mette in luce una criticità nella comunicazione turistica, in un momento in cui il patrimonio culturale è sempre più al centro dell'attenzione. La frustrazione dei visitatori è un chiaro segnale: la bellezza va vissuta, ma prima deve essere ben comunicata.

In tanti erano a conoscenza della chiusura degli appartamenti reali ma molti lo hanno appreso da un altoparlante già dopo aver varcato i cancelli. E' quanto accaduto nel corso della giornata di ieri alla Reggia di Caserta, con l'apertura del solo parco reale per la Domenica al Museo a causa della.

