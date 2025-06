Il ponte sospeso Marteloch ha appena aperto ed è già una star

Il ponte sospeso Marteloch ha già conquistato il cuore di turisti e avventurieri! Con i suoi 130 metri d'altezza e quasi 300 di lunghezza, offre vista spettacolare sulla gola del rio Marter. In un periodo in cui la ricerca di esperienze outdoor è in costante aumento, questo ponte rappresenta una sfida per i temerari e un'opportunità per chi ama la natura. Non perderti l'occasione di vivere questo brivido!

Aperta da pochi giorni è già diventata un’attrazione turistica della zona: stiamo parlando della passerella sospesa Marteloch, ponte tibetano mozzafiato che solca la gola del rio Marter, in Alto Adige. Le caratteristiche e come raggiungerlo Alto 130 metri e lungo quasi 300, il ponte sospeso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il ponte sospeso Marteloch ha appena aperto ed è già una star

Su questo argomento da altre fonti

Il ponte sospeso Marteloch ha appena aperto ed è già una star

trentotoday.it scrive: Aperta da pochi giorni è già diventata un’attrazione turistica della zona: stiamo parlando della passerella sospesa Marteloch, ponte tibetano mozzafiato che solca la gola del rio Marter, in Alto Adige ...

Ponte sullo Stretto, il progettista alternativo. «No alla mia cabinovia, e ora denuncio l’Italia»

Segnala lasicilia.it: Lab. Inntech ha sviluppato una soluzione diversa dal sistema di Eurolink: era in valutazione al Mit già dalla fine del 2020. Il titolare della società catanese, l'ingegnere Francesco Galvagno, ha denu ...

Ponte sospeso Inaugurato il più lungo

Lo riporta ilgiorno.it: Il ponte tibetano più lungo al mondo a pedata discontinua ha ufficialmente aperto al pubblico. Dopo la presentazione alle autorità e alle istituzioni del 14 maggio, ieri i più curiosi hanno ...