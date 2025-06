Il Pisa pensa al dopo Inzaghi | Pirlo tra i nomi | Serie A News

Il Pisa guarda al futuro e prepara il terreno per una nuova era: dopo Inzaghi, Andrea Pirlo potrebbe essere il colpo che riaccende la passione dei tifosi. Con un talento cristallino e un’esperienza da calciatore di alto livello, l'ex regista è pronto a scrivere la sua storia in panchina. In un calcio in continua evoluzione, chi meglio di lui per guidare il club verso traguardi ambiziosi? Stay tuned!

Per la panchina dell'anno prossimo, il Pisa vorrebbe sostituire Inzaghi. Uno dei nomi in pole è quello di Andrea Pirlo, ex Milan anche lui.

Pisa, per il dopo-Inzaghi si pensa a Van Bommel; Pisa, casting per il dopo Inzaghi in panchina: c'è stato un contatto anche con Davide Ancelotti; Un Ancelotti torna in Italia? Il Pisa pensa a Davide per la panchina; Inzaghi preferisce la B: pronto a lasciare il Pisa. C’è il Palermo?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La decisione di Pippo Inzaghi sul suo futuro dopo l'addio al Pisa

monza-news.it scrive: Filippo Inzaghi vicino alla panchina del Palermo: trattativa in corso. Pisa alla finestra, ma i rosanero sono in vantaggio.

La decisione di Pippo Inzaghi sul suo futuro dopo l'addio al Pisa: i toscani su un vecchio obiettivo di Galliani

MERCATO - Pisa, per il dopo Inzaghi si pensa a Van Bommel

Secondo napolimagazine.com: Il Pisa deve valutare un sostituto a Filippo Inzaghi, diretto verso il Palermo. Il nome nuovo è quello di Mark Van Bommel, rimasto libero dopo l'addio all'Anversa, tuttavia l'olandese avrebbe offerte ...