Il Pioppo Futsal stacca il pass per la Final Four di Coppa Sicilia a Caltanissetta

Il Pioppo Futsal conquista un posto nella Final Four di Coppa Sicilia, dando prova di grande tenacia e talento. Sabato, al Pala Grimaudo, hanno affrontato il Bonifato Alcamo in un match incredibile, chiuso con 9 reti complessive. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo dell'energia che il futsal sta portando nel panorama calcistico siciliano. Gli appassionati sono pronti a vivere emozioni forti!

Sabato pomeriggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo i locali del Bonifato Alcamo Futsal hanno ricevuto il Pioppo Futsal per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia, dando vita ad un match spettacolare con ben 9 reti in totale. I gialloverdi vantavano già il risultato di 3-2 maturato nella gara d’andata . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal stacca il pass per la Final Four di Coppa Sicilia a Caltanissetta

