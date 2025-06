Il Pinocchio di Jori in piazza Mercato vandalizzato con un lancio di uova

Il Pinocchio di Marcello Jori, simbolo di rinascita artistica in piazza Mercato, è stato vittima di un atto vandalico proprio nel weekend di debutto. Lanci di uova che colpiscono non solo l'opera, ma anche il desiderio di riqualificare gli spazi pubblici attraverso l'arte. Questo episodio solleva interrogativi sul rispetto per la cultura e sui valori condivisi in una società sempre più polarizzata. Quanto conta per noi la bellezza?

Nel fine settimana è stato registrato un brutto episodio ai danni di "Oh!", l'opera dell'artista Marcello Jori inaugurata soltanto venerdì scorso in piazza Mercato. La nuova installazione è stata, infatti, vandalizzata da ignoti con un lancio di uova. A denunciare l'accaduto sui social è stato il.

Leggi anche Inaugurato il "Pinocchio" di Jori in piazza Mercato - Inaugurato a Napoli il Pinocchio di Marcello Jori, un'opera in bronzo che va oltre la semplice estetica: rappresenta la metamorfosi e l'autenticità.

